Guardialfiera sempre più green: fotovoltaico sulla palestra della scuola

Il Comune di Guardialfiera ha avviato la prima esperienza nel campo del fotovoltaico realizzando in questi giorni un primo impianto sulla palestra della scuola.

“Con tale realizzazione è stato dato un avvio concreto al progetto di questa amministrazione di utilizzare fonti rinnovabili nelle scuole e più in generale in tutti gli edifici comunali, al fine di ottenere non solo dei risparmi di spesa per la collettività ma anche energia elettrica pulita ed ecologica”, hanno fatto sapere dal comune.

La realizzazione di impianti solari fotovoltaici è senza dubbio una buona pratica nella direzione della sostenibilità ambientale, in quanto si riesce a produrre energia elettrica utilizzando esclusivamente la fonte rinnovabile del sole, per un mondo sempre più all’insegna del green”.