Guardialfiera festeggia San Gaudenzio con l’apertura della Porta Santa

A Guardialfiera oggi, mercoledì 1° giugno, in occasione della festa del Santo Patrono, San Gaudenzio, è stata organizzata la sfilata dei Cortei Storici che rievoca la visita di Papa Leone IX a Guardialfiera. Nella processione per le strade del Paese, due devoti hanno portato a spalla l’urna contenente le reliquie del Santo. In occasione della festa, è stata aperta la Porta Santa della Chiesa di Santa Maria Assunta, da parte del vescovo di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, che è murata per tutto l’anno e viene aperta soltanto in onore di San Gaudenzio. Nell’occasione è stato ricordato con gratitudine e affetto don Antonio Antenucci, parroco di Guardialfiera, scomparso nei giorni scorsi.