Guardialfiera celebra Dante e la 33^ giornata mondiale della poesia

Guardialfiera sabato celebrerà Dante e la 33^ giornata mondiale della poesia (in basso la locandina con il programma completo della manifestazione).

“Prima che nascessero i monti e la terra e i cieli fossero verseggiati, da sempre Tu sei qui a vegliarci o Dio,… Poesia della nostra via! Con tale sventolio giocoso Mons. Antonio Cerrone – Vicario Generale a Trivento, moderatore di curia, umorista – giocherellando in certi giorni di carnevale, parodiò la ritmica letteraria del Salmo 89/90, forse immaginando l’occhiata idilliaca di Apollo che, “da sempre”, lambì figure guardiesi e molisane. Alitavano di freschezza gli ultimi anni ’80, quando egli volle adornare di intellighentia la prima a Guardialfiera de “Le stagioni del cuore”: quel prodigio di poesie d’amore tratte dai lirici greci e latini fino a rintracciarle ancora negli èpici e nei menestrelli contemporanei. Componimenti scelti e confezionati dalle scintille di eternità di Sabino d’Acunto e Adelaide Parisi e sussurrati dai fini dicitori Aldo Gioia e Giulia d’Ambrosio, su arpeggi di chitarra. Questo stile soave, impostato dal Centro Studi, cautelò le “feste degli innamorati di ogni età”, per dodici Stagioni consecutive. Nel 1990, l’11 febbraio giorno di San Valentino, al sacerdote di Trivento venne forte il desiderio di poggiare sulle labbra di Aldo e Giulia “il saluto a Beatrice”, un sonetto fra i più celebri della letteratura universale. Colei che “d’umiltà vestita… venuta dal cielo in terra a miracol mostrare”, passa e saluta chiunque incontra, con raro gesto gentile – rileva mons. Cerrone – da trascinare l’animo umano in un mondo miracoloso di dolcezze e spiritualità. E, come il moto del girasole che ogni mattina rialza la corolla e la mette sui sentieri del sole, così, nell’anno appresso Don Antonio, in fisarmonica, capovolge lo scenario e si tuffa nei vasti oceani della satira. Con vocina squillante, egli intona “Oueh, oueh oueh; oh che bel divertimento”, la popolare canzone di Ravasini degli anni ’40, incredibilmente fantastica per puntare lo sberleffo, in versi e in musica, su un suo trapassato confratello, mons. Giovanni Della Casa, autore dell’insigne <Galateo>. Costui – altro che galante – intorno al 1550, definì Dante “gran maleducato, presuntuoso e sdegnoso e – a guisa di un filosofo mal accorto – non sapea conversar neppur co’ altri poetanti forti”. Esplosioni fragorose di allegria brillano in sala al ribattere di Don Antonio, che persiste nel burlare e nel rovesciare interminabili rime addosso a quell’oltraggiatore del Poeta sommo, ricamandogli, poi, e rifilandogli un duro “deficit di sapienza mentale che gli faceva povera la vita”. E – per svergognarlo ancor più con effetti taglienti – mons. Cerrone si avvale di endecasillabi a terzine incatenate (così come li componeva l’uomo dal naso aquilino, per la sua Commedia). Proprio da questi momenti ed eventi scherzosi, scaturirono pensieri seri, sentimenti e scelte verso la cultura del nuovo, aperta ad orizzonti più spaziosi ed eccitanti. E si dà il caso che, molti di noi, e proprio per scherzo, uscimmo fuori dall’oscurità, diventando cercatori riflessivi di valori, finalmente dissepolti dall’innocente inconscio. Dante, feroce nemico di ogni bassezza e ispiratore di luce, uomo del luminoso Medioevo, ispirò e dominò qui, anche dopo quelle “Stagioni del cuore”. Signoreggiò con un insieme di concetti e atti letterari. Sicché, in un mattino gelido, il 16 febbraio 2008, Antonio Picariello, intellettuale incorruttibile, pone alla eccitazione dei liceali molisani, una Lectura Dantis: “Amore e forza” in francese. Carmela Minotti con la sua lingua madre e col sottofondo musicale di un basso elettronico, intona la lectura di un Dante Alighieri, contemporaneo, quest’anima di fuoco, che visitando l‘altro mondo, si porta appresso tutta la terra. La Minotti rinnovella, con potenza e perfezione, il Conte Ugolino (Canto XXXIII dell’Inferno) e il disperato dolor che al cor gli preme”. E Dante è bello, persino in tempi non celebrativi, persino nella letteratura profana. E la “Comedia” permane divina, ancorché in dialetto. Dentro la platea del “Conedera” nonostante il “Molis_olamento”, Nicola Di Pardo, incoronato d’alloro, travolge l’uditorio con la sua affascinante trasposizione vernacolare termolese del V Canto dell’Inferno, il 6 agosto 2008. “Amor ch’a nullo amato amar perdona: Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, appaiono veraci termolesi con cuori indivisibili nella onnipotenza della fatalità e della passione. L’uno parla e l’altro piange. E Dante ombreggia il loro peccato e dona invece rilievo alle buone qualità con la stessa voce e con lo stesso amore che condusse alla stessa morte. Nel 2015, per la 27^ Giornata della Poesia, viene di nuovo nobilitato Dante per 750° della nascita. Mons. Angelo Spina, Arcivescovo e Poeta, lo decora a Guardialfiera con la sublime Lectio: “L’Alighieri Dante e la sua Fede vigorosa e rigorosa”. Addirittura onde piene di versi s’infrangono sul Lago, dallo spandere discorsivo di scrittori e di poeti, seduti a tavola, nelle loro mense amicali di primavera, dirimpetto al bacino di Guardialfiera, perché son certi che “Ubi convivia, carmina vinaque, ibi salus”! E, infine, come il “Canto notturno di un pastore errante”, così l’inquietudine tutta moderna e la passione sincera di Antonio Crecchia, si svela nel dialogo immaginario con un Dante coetaneo, “maestro di forbita lingua e bello stile”. Il poemetto, scritto in un solo giorno da Crecchia, sarà dispensato in sala al pomeriggio del 2 ottobre. Intanto Domenico Simi de’ Burgis, letterato passionale di Bari a Venezia, proclama nel 1989, la universalità della poesia, e ne indìce la “Giornata Mondiale”, fissandola al 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi. E, ancorata da infallibili legittimazioni, la diffonde anno dopo anno, in nazioni diverse, incominciando dall’arte poetica spagnola poi da quella filosofica indiana; dalla rapsodia germanica, le ballate romantiche inglesi e dalla lirica burlesca di Francia. Promuove inoltre quelle armene e romene; il carme ungherese ed i moduli ellenistici nell’oriente mediterraneo. Incrementa la poetica “ladina” delle Dolomiti e l’armonia nella lussureggiante vena sud-americana. Ma ecco che, inaspettatamente, sulla base di esperienze pregresse, De Burgis appura il sogno del Centro Studi di Guardialfiera e, costatandone la credibilità, lo eleva a nuova Sede Stabile Celebrativa, assieme a quella già esistente di Parigi, tuttora sostenuta dalla Prof.ssa Giulia Bagnolo Bruna. E Guardialfiera, in quell’anno e per quattro giorni, agisce da spinta propulsiva nei sette fiabeschi luoghi alloglotti del Molise: Acquavica CC, Montemitro e San Felice del Molise, nell’isola croaca. Ed a Campomarino, Montecilfone, Portocannone e Ururi, fra albanesi nostalgici, venuti dalle Terre delle aquile. Gli indagatori del verso, giunti da lontano e percorrendo le due oasi linguistiche, catturano la bio-poesia del luogo e la esaltano come fierezza di vita. La “Giornata Mondiale” ottiene, così, il fregio e l’adesione del Presidenza della Repubblica Italiana Carlo Azelio Ciampi. A questa nostra armoniosa unità, s’aggiunge man mano quella del Centro Culturale Studi Storici di Eboli e del Sodalizio promozionale de “I Borghi d’Eccellenza”. Oggi – commemorando culturalmente e poeticamente i 700 anni dalla morte del Padre della Lingua italiana – dobbiamo fare i conti anche con questo nostro tempo di dissipazioni e disvalori; dobbiamo confrontarci con questa inarrestabile bancarotta fraudolenta di rovesciamenti morali. Dante sembra urlarci attorno con l’ardore di Ulisse. Ci fa udire i vibranti ed impressionanti versi 118, 119 e 120 del Canto XXVI dell’Inferno: “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viveir come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”. Dobbiamo cantare, perciò, i nostri lineamenti ideali di vita, mantenere salde le nostre radici dentro un’aiuola onesta e operosa, e raccontare al mondo non solo questa storia da ricordare, ma un destino bello da costruire e da gustare.