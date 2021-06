Guardia medica, da domani cambia la sede

Isernia, da domani si cambia, la Guardia Medica non avrà più sede ne locali attigui all’ospedale Veneziale, ma in via Mazzini, di fianco all’entrata principale dell’ex convitto vescovile, già sede dell’Università del Molise. Da domani quindi gli utenti della Guardia Medica dovranno recarsi in pieno centro storico. In una posizione più centrale della città, ma probabilmente gli utenti qualche problema logistico per parcheggiare lo avranno durante la tarda sera e la notte, visto che in via Mazzini, in quelle ore, c’è il clou della Movida isernina. Martedì la cerimonia di inaugurazione ufficiale, ma la Guardia in via Mazzini sarà operativa già da domani sera.