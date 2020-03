Guardia medica contagiata. Aveva lavorato domenica a Isernia

Indirettamente il Coronavirus è sbarcato anche a Isernia. Indirettamente, perché lo ha contratto una dottoressa di Roma, in servizio ad un reparto infettivi di un ospedale della capitale, ma che ogni domenica fa i turni di guardia medica nel capoluogo pentro. Attualmente la dottoressa è in quarantena a Roma, dove presumibilmente ha contratto il virus, visto il lavoro che fa, ma questa domenica sarebbe stata in servizio a Isernia e alla guardia medica del Veneziale potrebbe aver avuto contatti con colleghi e utenti. Certamente l’Asrem sta predisponendo i tamponi per medici e infermieri che domenica hanno lavorato a a Isernia. Solo i loro esiti ci diranno se la dottoressa, quando ha lavorato in Molise, aveva o meno già contratto il virus. Per quel che la riguarda, lei è asintomatica. In sostanza, è una portatrice sana, almeno fino ad adesso.