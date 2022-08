Guardia Medica chiusa e P.S. ”esaurito”, posti solo in panchina

Sono decine i turisti e i visitatori in arrivo a Isernia che devono fare i conti con le spaventose carenze della sanità pubblica nel capoluogo pentro. Gente che si sente male e non sa a che ”santo” rivolgersi. Ironia della sorte tanti di loro sono pellegrini che vengono a Isernia, città dei Santi Medici, per visitare il santuario di San Cosma e Damiano. Se si sentono male, però, potranno solo elevare al cielo una preghiera, di cure e medici in questo agosto dovranno farne a meno. Guardia Medica chiusa per carenza di medici nei turni serali per praticamente tutto il mese, dal 7 al 28 (vedi foto e video). Pronto Soccorso ai limiti della sostenibilità, con la gente che si sente male costretta ad allungarsi sulle panchine della sala d’aspetto ed aspettare ore ed ore per poter entrare ed essere visitata. La notte scorsa un solo medico in servizio e una trentina di persone che chiedevano di essere assistite. Chiaramente i sanitari fanno il possibile, ma non possono lottare contro i mulini a vento della carenza strutturale di personale. Fanno tutto il possibile, ma le attese per i malati si allungano in maniera intollerabile. Un medico solo riesce non può riuscire a seguire trenta pazienti. E’ impossibile. Una donna, quella che si vede stesa sulla banchina della sala d’aspetto del Pronto Soccorso ha dovuto aspettare 24 ore, notte compresa, per avere una diagnosi. Per non parlare dei tempi biblici di attesa per le prenotazioni, sei mesi per i raggi, un anno per le visite ortopediche. Non è Beirut, né Gaza, è Isernia, capoluogo di provincia.