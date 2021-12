Guardia medica a Campitello, riaperti i termini per reperire medici

Poche adesioni, giunte solo 3 istanze: nuovo avviso dell’Asrem

Servizio di guardia medica turistica a Campitello Matese: l’Asrem riapre i termini dell’avviso pubblico per reperire medici.

La decisione da parte dell’azienda sanitaria regionale è stata presa perché entro i termini previsti dall’avviso pubblicato dall’Asrem, “sono pervenute solo tre istanze non sufficienti a garantire il servizio” di Guardia medica nella località sciistica di Campitello Matese.

Questa la motivazione – come si legge in una agenzia Ansa – alla base del nuovo avviso Asrem attraverso il quale sono stati riaperti i termini per reperire medici.

L’assistenza ai turisti dovrà essere assicurata avvalendosi dei Medici di medicina generale (Mmg) del Distretto sanitario di Campobasso e, in via prioritaria – si legge nel documento – dei titolari di Continuità assistenziale (Ca) che ne diano disponibilità”.