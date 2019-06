Guardia di Finanza, premiati a Napoli militari di Isernia

Nella mattinata del 24 giugno, nella cornice della prestigiosa Caserma “Zanzur” di Napoli, sede del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, alla presenza delle massime Autorità militari, civili e religiose, si è svolta una solenne cerimonia militare per celebrare il 245° anniversario della fondazione del Corpo.

Nel corso della cerimonia, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale, il Comandante Interregionale, Generale di Corpo D’Armata Ignazio Gibilaro, dopo una breve allocuzione, ha consegnato alcune ricompense di ordine morale a militari che si sono distinti in particolari attività di servizio nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata e Molise.

Relativamente ad una importante attività di polizia giudiziaria e tributaria svolta dalle Fiamme Gialle Isernine – conclusasi con la denuncia alla competente A.G. di 13 persone responsabili, a vario titolo, di reati tributari, riciclaggio e bancarotta fraudolenta, 4 dei quali destinatari di Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelari Personali, l’individuazione di 11 evasori totali, la constatazione di maggiori elementi positivi di reddito pari a € 45.860.688,00, l’indebita deduzione di costi per complessivi € 4.735.237,00, l’evasione di una imposta sul valore aggiunto per un totale di € 9.974.360,00, con un I.V.A. relativa pari ad € 12.107.222,01, l’utilizzo di inesistenti compensazioni per un importo complessivo pari ad € 6.093.228,46, nonché con l’emissione di misura cautelare reale, consistente in un decreto di sequestro per equivalente, per l’importo complessivo di € 3.250.264,11 – l’Alto Ufficiale ha premiato con un “encomio solenne”, massima ricompensa morale prevista nel Corpo, quattro appartenenti alla Guardia di Finanza di Isernia. Si tratta del Colonnello Vito Simeone, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia, del Tenente Colonnello Antonio Matteo Stoico, Comandante del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria dello stesso capoluogo, del Luogotenente Mario Bernava e del Maresciallo Aiutante Piero Messere, appartenenti al citato Nucleo P.E.F..

Destinatari di analoga ricompensa anche il Luogotenente Fabio Paolini ed il Maresciallo Aiutante Claudio Gagliardi, appartenenti al Comando Provinciale di Isernia, ed il Brigadiere Alfonso Altieri ed il Vice Brigadiere Gabriele Tartaglione, entrambi in forza al Nucleo P.E.F. di Isernia.