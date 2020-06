Guardia di Finanza, Il Tricolore in segno di incoraggiamento

Un gesto simbolico di vicinanza e incoraggiamento, che insieme con l’impegno concreto messo in campo dalla Guardia di Finanza a sostegno del popolo vuole testimoniare i valori dell’unità e della responsabilità nella battaglia che tutto il Paese sta combattendo in questi mesi. Il Tricolore illumina il Comando Regionale in segno di ricongiungimento.

In occasione del 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, il Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Maurizio Limpido, insieme alle donne e agli uomini in fiamme gialle di Campobasso, Isernia, Termoli, Venafro e Larino, ha deciso di illuminare con il simbolo della unità nazionale la caserma sede dei finanzieri molisani.

E così nella notte che porta al 2 giugno, la caserma intitolata all’eroe molisano, il giovane finanziere, medaglia d’oro al valor militare, Antonio Zara, si è illuminata nella sua facciata con il tricolore, che campeggia a ricordo di tutti coloro che hanno dedicato la propria vita per la libertà e la democrazia di cui godiamo oggi.

Un saluto dei finanzieri molisani, con i tradizionali colori rosso, bianco e verde a tutta la cittadinanza ed a tutti coloro che in questo periodo hanno altresì lottato per il contenimento dell’epidemia da covid 19.