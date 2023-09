Guardia di Finanza, il Capitano Pietro Senese Insalata al vertice di Campobasso

Proviene dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Viterbo. Passaggio di consegne con il Maggiore Giuseppe Melidei destinato al Comando regionale Molise

Passaggio di consegne alle Fiamme Gialle di Campobasso: il Capitano Pietro Senese Insalata ha assunto oggi il comando del Gruppo della Guardia di Finanza in sostituzione del Maggiore Giuseppe Melidei destinato al Comando Regionale Molise per assumere l’importante incarico di Capo Ufficio Operazioni.

Il Gruppo Guardia di Finanza Campobasso, da cui dipende anche la Tenenza Larino, assicura l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, inoltre, concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, attraverso azioni di contrasto ai traffici illeciti e mediante il servizio di pubblica utilità “117”, ad opera dell’articolazione “antiterrorismo e pronto impiego“, nella quale è imperniata anche una componente specializzata di militari cinofili.

Il Capitano Pietro Senese Insalata, laureato in scienze politiche e scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, ha 53 anni e proviene dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Viterbo dove ha retto la Sezione Tutela Finanza Pubblica. In precedenza l’Ufficiale ha comandato la Compagnia di Torre del Greco, la Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi e la Sezione Operativa del Gruppo Pronto Impiego di Palermo maturando consolidata esperienza nei molteplici settori di servizio del Corpo potendo, altresì, contare sulle poliedriche conoscenze di servizio maturate nel precedente ruolo di Ispettore e Finanziere da cui proviene.

Il Magg. Giuseppe Melidei lascia il Gruppo Campobasso dopo cinque anni di attività nel corso dei quali ha dato impulso a importanti investigazioni in materia di frodi fiscali, di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, di contraffazione dei marchi registrati e di sicurezza dei prodotti.

L’avvicendamento ha avuto luogo alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Francalberto Di Rubbo. Dopo aver espresso parole di ringraziamento al Maggiore Giuseppe Melidei per la proficua attività operativa svolta nel territorio molisano, il Col. Francalberto Di Rubbo ha rivolto al Capitano Pietro Senese Insalata un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro