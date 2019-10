Guardia di Finanza, avvicendamento al comando di Venafro

In data odierna, presso la caserma “Guardia Giuseppe Iaconelli”, sede della Tenenza Guardia di Finanza di Venafro, alla presenza del Comandante Provinciale di Isernia, Colonnello Vito Simeone, del Comandante del Gruppo di Isernia, Capitano Lorenzo Musone e di una rappresentanza di militari, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Comandante della Tenenza.

Il Luogotenente Paolo Zitti subentra al Luogotenente Biagio Teodoro che, dopo 37 anni di servizio, lascia il Corpo per raggiunti limiti di età.

Nel periodo di comando del reparto, il Luogotenente Teodoro – che si è fatto apprezzare per professionalità e doti umane – ha conseguito rilevanti risultati in ogni settore di servizio, in particolare nel comparto economico-finanziario.

Il Luogotenente Zitti si è arruolato nel Corpo nell’anno 1981 ed è originario della Campania. Ha prestato servizio in Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e dall’agosto 2014 è in forza alla Tenenza di Venafro, dove ha retto da ultimo la Squadra Operativa Volante.

Il Colonnello Simeone ha ringraziato il Luogotenente Teodoro per il pregevole lavoro svolto, augurandogli ogni bene ed il meritato riposo dopo anni di onorata carriera; ha formulato, altresì, un caloroso augurio per il nuovo prestigioso incarico al Luogotenente Zitti, auspicando ulteriori significativi risultati professionali nell’interesse della collettività e delle istituzioni.