Guardia Costiera e amministrazioni locali in visita alle Isole Tremiti

Si è svolto questa mattina, lunedì 3 luglio, alle Isole Tremiti un incontro istituzionale tra il Direttore Marittimo di Bari, C.A.(CP) Vincenzo Leone e il Direttore Marittimo di Pescara, C.V.(CP) Fabrizio Giovannone.

Ad accoglierli presso il sorgitore pugliese, il personale della Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di porto di Manfredonia, C.F. (CP) Antonio CILENTO, dal Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, C.F.(CP) Sergio Mostacci, dal Direttore dell’Area Marina Protetta, Prof. Pazienza e dal Vice sindaco delle Isole Tremiti, Sig. Luciano Cafiero.

L’incontro è la plastica rappresentazione di come anche e soprattutto una realtà insulare come quella delle Isole Tremiti, caratterizzata dall’essere l’unico lembo della Regione Puglia che ricade nella giurisdizione della Direzione Marittima di Pescara, possa beneficiare di tutti i servizi dell’Amministrazione Marittima attraverso la collaborazione costante e sinergica, mai burocratica, fra gli Uffici delle limitrofe Direzioni Marittime di Bari e Pescara al servizio della marittimità Interregionale e, più in generale, di quella Adriatico Ionica.