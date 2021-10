Nella mattinata di ieri 12 ottobre la Rieco Sud ha tirato a lucido via Maestrale, con l’ausilio della spazzatrice, della lancia idropulitrice e dello spazzamento manuale. Gli operatori hanno insistito particolarmente sul tratto del ponte di via Maestrale, sotto il quale si era depositato uno strato di guano dei piccioni, rimosso completamente con la lancia a pressione e la spazzatrice. Gli interventi di pulizia approfondita delle strade e dei punti sensibili continuano oggi in via Madonna delle Grazie e via Martiri della Resistenza, dove una squadra di operatori sta effettuando lo spazzamento meccanico e manuale del manto stradale e delle aree verdi adiacenti – compresa l’area giochi di fronte allo Scrigno – provvedendo alla rimozione di fogliame, aghi di pino, carte e cartacce.

Guano di piccioni, cartacce e rifiuti: Rieco Sud bonifica tre zone critiche