Gruppo scout sorpreso dalla tempesta, Vigili del fuoco portano in salvo i ragazzi

Nella giornata di venerdì 5 agosto trentatré scout della Valle Venafrana, che si trovavano da alcuni giorni a Valle Fiorita, sono stati sorpresi da un’improvvisa tempesta, che ha causato danni in tutta la Valle del Volturno.

I giovani scout erano preparati per affrontare la pioggia, ma la tempesta, che ha abbattuto alberi in tutta la valle, li ha colti di sorpresa (le operazioni di rimozione delle piante cadute o inclinate sono ancora in corso e sono state affidate ai Vigili del Fuoco).

Alla ricezione della chiamata di soccorso da parte della responsabile degli Scout, i Vigili del Fuoco hanno prontamente deciso di evacuare il gruppo di ragazzi, che aveva un’età compresa tra i 10 ei 15 anni, a scopo precauzionale. Per raggiungere Valle Fiorita, i soccorritori si sono mossi con un bus e un mezzo fuoristrada appositamente attrezzato per rimuovere gli alberi caduti lungo la strada.

Verso le 23 di ieri, è iniziata l’operazione di evacuazione dei ragazzi, che sono stati fatti salire a bordo dei mezzi dei Vigili del Fuoco e di due autovetture appartenenti agli accompagnatori degli scout. Il gruppo è stato trasferito in sicurezza all’Abbazia di Castel San Vincenzo, e per fortuna non sono stati segnalati feriti tra i ragazzi, quindi non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.