Gruppo Pd: importante risultato a tutela dei lavoratori comunali

Oggi in consiglio comunale i quattro consiglieri di minoranza del Pd (Antonio Battista, Bibiana Chierchia, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore) hanno ottenuto un risultato importante a tutela del lavoro e dei lavoratori. “Abbiamo chiesto con mozione di mantenere la Clausola sociale nelle operazioni che ci saranno sulle società eroganti servizi per il Comune di Campobasso. Tutelare il più possibile i lavoratori e rafforzare politicamente il concetto di non penalizzare nessuno di essi. Esempi da fare sono il passaggio da Ica Creset ad Agenzia di Riscossione, oppure quello (annunciato) che porterà la gestione dei servizio parcheggi a pagamento da AJ Mobilità alla Sea. Il Consiglio comunale ha votato unanimemente a favore della mozione nonostante sia stata definita “ridondante” ed inutile poiché “si sta già lavorando in questa direzione”. “Crediamo, invece, che la votazione odierna del Consiglio comunale serva concretamente a tutelare i cittadini lavoratori. Si tratta di un passaggio amministrativo UTILE e di una posizione politica CHIARA”