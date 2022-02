Gru rimossa, ripristinata viabilità nel centro di Campobasso

Sono terminati ieri sera (3 febbraio) le operazioni di rimozione della cosiddetta gru a torre posizionata da lungo tempo in via Pietrunto. Per attuare questo intervento il Comune di Campobasso ha dovuto interdire al traffico via Pietrunto e parte di via Roma. La circolazione delle auto era stata dirottata temporaneamente sul Corso Vittorio Emanuele II. Intanto sempre il Comune ha annunciato con una nota stampa il completamento dei lavori di nuove rotatorie in città (LEGGI QUI L’ARTICOLO).