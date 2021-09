Group cycling, al Cus Molise pronti a rimettersi in sella

Ripartire con entusiasmo e con la voglia di rimettersi in sella per sudare e divertirsi. E’questo l’obiettivo principale del group cycling al Cus Molise guidato dall’istruttore Alfredo Ambrosone. Il corso, che da anni ormai è un punto fermo nel fitness al Cus Molise, è pronto a ripartire con il consueto entusiasmo che lo contraddistingue. Nei mesi passati, nonostante le restrizioni, gli utenti hanno svolto l’attività prima da casa e poi in presenza all’aperto sul terrazzo del Cus Molise nella parte finale della stagione per condividere la voglia di stare insieme e la passione per la disciplina. Terminata l’estate, il corso ripartirà con basi solide e con l’auspicio di poter terminare la stagione senza particolari intoppi, tenendo presenti le regole anti contagio che saranno rispettate in maniera scrupolosa e, come a tutti noto, occorre essere muniti di green pass per accedere in sala. “La nostra forza è stata sempre il gruppo – sottolinea il responsabile Ambrosone – ed è proprio questo che ci ha permesso di non fermarci mai nonostante la chiusura della palestra continuando il corso in modalità “online”. Voglio ringraziare il Cus Molise che ancora una volta ha deciso di darmi fiducia nella gestione del corso che sotto la mia guida taglia il traguardo dei dieci anni e tutti coloro che hanno comunicato anche per quest’anno la volontà di prendere parte al corso. L’auspicio è sempre quello di far avvicinare e appassionare nuove persone, precisando che la nostra attività si rivolge a tutti e che Group Cycling è un efficace allenamento di gruppo che si svolge su bici stazionarie Technogym con l’utilizzo della musica ed è mirato al miglioramento e al mantenimento del benessere psicofisico attraverso un piacevole e coinvolgente lavoro cardiovascolare. Praticandolo poi con la giusta costanza rafforzi il sistema immunitario, controlli il peso e tonifichi i muscoli. Aggiungo che il mese di settembre sarà gratuito per chi sottoscriverà un abbonamento trimestrale, semestrale o annuale. Sarà speciale – chiude Alfredo Ambrosone – tornare in sala group dopo tanti mesi e condividere con i riders un’ora di pura passione, emozioni e divertimento”.