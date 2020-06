Grosso cinghiale a spasso nel centro di Toro (IL VIDEO)

Ancora un avvistamento di cinghiali nei pressi dei centri abitati della regione. Gli ungulati ormai da mesi si sono spinti fin dentro città e paesi. Come conseguenze si registrano interi raccolti devastati e cittadini preoccupati. È accaduto infatti di imbattersi in cinghiali anche in pieno centro a Campobasso. Questa volta un grosso esemplare è stato avvistato a Toro. L’ungulato si stava dirigendo verso il centro abitato. Disturbato dai fari dell’auto ha fatto poi perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.