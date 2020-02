Grosso albero rischia di schiantarsi a terra, l’intervento dei Vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza un grosso albero sulla Sp 131 nel territorio di San Martino in Pensilis. La chiamata al 115 nel pomeriggio di oggi ha fatto scattare la macchina dei soccorsi con l’autoscala arrivata da Campobasso. L’albero in questione era stato precedentemente interessati da un incendio che ne aveva gravemente compromesso la base. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’albero alto all’incirca una ventina di metri.