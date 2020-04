REDAZIONE TERMOLI

Una grande voragine si è aperta nei giorni scorsi in via Catania a Termoli. Probabilmente la pioggia insistente delle ultime giornate ha peggiorato la situazione con una conseguente frana del terreno. La fortuna ha voluto che nessuno, in quei momenti, si trovasse in quel punto. I residenti della zona hanno immediatamente contattato i tecnici intervenuti per un sopralluogo. La zona è stata transennata e nelle prossime ore chi di dovere interverrà per risolvere la situazione.