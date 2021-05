Grossa perdita di gas alla zona industriale, area isolata e Vigili del Fuoco in azione

Una grande perdita di gas ha creato qualche piccola apprensione nella zona industriale di Campobasso. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.20, precisamente in via Barbato, una traversa di via Colle delle Api, di fronte ad Arredamenti Romani. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno lavorato alacremente per porre rimedio alla situazione. La zona è stata subito isolata e la circolazione è stata chiusa in entrambe le direzioni. A regolare la circolazione gli Agenti della Polizia Municipale.

Ad essersi rotto una cabina di decompressione, tubature che hanno una grossa pressione. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso intorno alle 21 e la circolazine è stata ripristinata.