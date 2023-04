Grillini esultano, assegnato il reddito di libertà a Isernia

Aiuti alle vittime di violenza. In un suo comunicato, la capogruppo consiliare dei Cinque Stelle al Comune di Isernia, Elvira Barone, afferma: “Apprendiamo con grandissima gioia e soddisfazione che il Comune di Isernia ha concesso ad una donna vittima di violenza il sostegno economico previsto dal Reddito di libertà, accogliendo la richiesta presentata dal CAV gestito dall’Associazione Befree. Con l’occasione si vuol ricordare che il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle nel dicembre 2021 presentò una mozione, che ebbe come prima firmataria la Capogruppo, Elvira Barone, per attivare tutte le procedure necessarie previste dall’art. 105 bis del Dl n. 34 del 19 maggio 2021 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020 n. 77 e la circolare INPS n. 166 dell’8 novembre 2021, in base alle alle quali le donne interessate, residenti nel comune di Isernia, potessero usufruire dei servizi e degli uffici del Comune dedicati alla misura sopracitata. Tale mozione fu accolta favorevolmente.

In accordo con il CAV di Isernia e con la Responsabile dei 3 CAV della Regione Molise,con l’Ambito Territoriale Sociale del Comune e con l’Assessorato alle politiche sociali, si sta anche preparando un incontro con la stampa, al fine di divulgare, sensibilizzare ed informare maggiormente la cittadinanza su questa importante misura di sostegno alle donne vittime di violenza”.