Grillini “contro” Pd: Andrea Greco al fianco di Laricchia

Neanche a 24 ore dall’invito di Giuseppe Conte, rivolto a Grillini e Pd, a unire le forze contro il Centrodestra, arriva puntuale su Fb (vedi foto) il rifiuto di Andrea Greco, portavoce dei Cinque Stelle in consiglio regionale, che si schiera al fianco di Antonella Laricchia, candidata del Movimento alla presidenza della Regione Puglia. Il premier Conte, pugliese, ci teneva moltissimo all’alleanza tra Grillini e Dem in Puglia, a sostegno di Emiliano, governatore Pd uscente, ma prima Laricchia e poi diversi altri esponenti di spicco del Movimento in tutta Italia hanno sbarrato la porta a qualunque alleanza col partito di Zingaretti.

Riflessi in Molise? Pochi, ma il segnale che Greco ha lanciato, in sintonia con Alessandro Di Battista, è senza dubbio un segnale di “freddezza” nei confronti del presidente Conte e dello stesso Grillo, favorevoli a ogni tipo di sinergia elettorale col Pd, a ulteriore dimostrazione delle lacerazioni interne al Movimento.