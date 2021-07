“Greenland” apre lunedì 19 luglio l’edizione 2021 di “Cinema al Corso”

Ad aprire in Piazza della Vittoria l’edizione 2021 della rassegna di “Cinema al Corso”, curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly e proposta dall’assessorato alla Cultura del comune di Campobasso nel cartellone degli eventi di “Luglio in Città”, sarà, lunedì 19 luglio alle ore 21.30, il film del 2020 del regista danese Ric Roman Waugh, “Greenland”. Chris Sparling, sceneggiatore del film, imbastisce la trama della storia, che ha come protagonista l’attore Gerard Butler, intorno alla minaccia di una cometa distruttrice pronta ad abbattersi contro l’umanità. John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, compie un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. L’ingresso a questo come al resto degli spettacoli di “Cinema al Corso” che si terranno dal 19 al 23 luglio in Piazza della Vittoria a Campobasso, sarà gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento. Le prenotazioni on-line dei biglietti per gli spettacoli verranno abilitate direttamente a partire dalla mezzanotte del giorno stesso dello spettacolo. La prenotazione sarà valida fino alle ore 21,10. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.