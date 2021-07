Green Pass, Venditti (Sib): “Inutile per bar e ristoranti. Ci sono le mascherine”

“Inutile creare allarmismo attorno al Green Pass”. E’ quanto affermato dal presidente regionale del Sib Molise, Domenico Venditti, all’indomani delle notizie circolate a livello nazionale sull’intenzione del governo di rendere obbligatorio il Green pass anche per le discoteche e per i grandi eventi. Sulla questione nella giornata di oggi, lunedì 19 luglio, è intervento il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che ritiene sia “inutile creare confusione intorno al green pass. Gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il Turismo e per tutta l’economia nel suo complesso. Il green pass – conclude – ha senso solo per entrare in discoteca o allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico”. “Piena condivisione per le parole del Ministro – ha affermato Venditti – riguardi all’inutile allarmismo che si sta creando attorno all’obbligatorietà del Green pass per i bar e i ristoranti ribadendo anche la posizione che a livello nazionale è stata espressa dal presidente Capacchione. Credo – ha continuato Venditti – che si creerebbe solo allarmismo che non servirebbe a nulla considerando che nelle piccole strutture la situazione è sotto controllo vista l’obbligatorietà delle mascherine e la presenza dei gel igienizzanti”.