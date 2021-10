Green Pass, Toma: “Sì alla modifica del sistema concordo con Conferenza Regioni”

“Sull’indirizzo della Conferenza delle Regioni concordo”. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, risponde ad una domanda dell’ANSA relativa all’ipotesi di riorganizzare il sistema di rilascio dei Green pass dopo l’esecuzione dei tamponi, allungando ulteriormente i tempi di validità (attualmente 48 ore con test rapido e 72 con molecolare) e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi anche autonomamente per l’esecuzione dei test, oltre al supporto delle farmacie. Le Regioni, a quanto si apprende, paventano il rischio caos in vista del 15 ottobre quando il Green pass diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.