Green pass scaricabile dal fascicolo sanitario elettronico o attraverso le App: ecco come fare

Ottenere la certificazione verde italiana diventa più semplice. Con l’entrata in vigore del decreto Recovery aumentano gli strumenti utilizzabili per ottenere il Green pass, soprattutto dopo l’avvenuta vaccinazione con almeno una dose. Per ottenere il certificato, quello che viene definito come un passaporto vaccinale, non si potrà ricorrere solamente al fascicolo sanitario elettronico, ma anche all’app io e all’app Immuni. L’obiettivo è quello di dare agli utenti più canali possibili, anche grazie alla possibilità di scaricare il certificato tramite il medico di base, il pediatria o la farmacia. Inoltre, vengono previsti altri strumenti per ricevere la certificazione anche per gli utenti che non hanno Spid o Carta d’identità elettronica per accedere a questi servizi: viene infatti prevista la possibilità di ricevere un codice via mail o sms. Questo codice viene abbinato alle ultime otto cifre e alla scadenza della propria tessera sanitaria e vale esattamente come il Green pass.

Come ottenere la certificazione verde italiana

Per chi, quindi, non c’è possibilità di accedere al fascicolo sanitario elettronico in mancanza di Spid, esiste la possibilità di ricevere il codice via sms: per questa operazione il decreto Recovery ha stanziato anche 3 milioni di euro. Con l’entrata in vigore del decreto queste nuove procedure diventano quindi ufficiali. In particolare il dl Recovery prevede che le Regioni e le Province autonome trasmettano i dati al portale appositamente predisposto da Sogei. Su questo portale vengono inseriti i dati dei cittadini che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino, ma anche le certificazioni dei tamponi con esito negativo o l’avvenuta guarigione da Covid da parte del paziente.