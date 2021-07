Green pass, sanzioni da 400 a 1000 euro. Con il certificato verde si potrà tornare a fare visite in ospedale

Il Green Pass permetterà anche di avere accesso alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri per far visita ai familiari ricoverati. Lo prevede l’articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l’uso del Green pass e dove si legge che “è previsto per i parenti dei pazienti l’accesso alle sale d’attesa dei pronto soccorso e ai reparti ospedalieri”.

Multe senza green pass

Ora che si avvicina la data del 6 agosto 2021 in cui il Green Pass, il certificato di immunità da Covid-19, diventerà obbligatorio in Italia per accedere ai luoghi al chiuso e a determinati eventi, molti cittadini si chiedono quali sono i rischi di muoversi senza certificazione. È bene sapere che il certificato sarà necessario per accedere a ristoranti al chiuso, spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi e bar (ma non se si consuma al bancone). Chiunque acceda in uno di questi luoghi senza certificazione rischia multe salate e lo stesso vale per i gestori delle attività che vengono giudicati responsabili degli ingressi. Ma vediamo cosa sapere in dettaglio.

Le sanzioni

Va detto che le multe per i trasgressori senza Green pass sono abbastanza salate. Vanno da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. In particolare in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni», precisano da Palazzo Chigi.

I controlli

Ma a chi spettano i controlli? Il decreto legge del 23 luglio scorso non lascia dubbi interpretativi. Prevede che «i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni». Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verranno in questi giorni indicate tramite Dpcm «le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti».

L’app

Ma come verranno effettuati i controlli per verificare la validità e l’autenticità dei certificati verdi? Da decreto sappiamo che i controlli saranno effettuati tramite la app VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di Sogei.s. Chi verifica richiede la certificazione all’interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). Basta inquadrare il Qr Code sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido. È il caso di un tampone effettuato più di 48 ore prima del controllo.

Attenzione alla revoca del Green Pass

Sarà quindi fondamentale nei prossimi mesi essere sicuri di avere un green pass valido. Occorre dunque sapere che è prevista anche la possibilità che il Green pass venga revocato. Qualora una struttura pubblica del Servizio sanitario regionale, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) o Sasn (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) dovesse comunicare alla piattaforma nazionale la positività al Covid-19 di una persona vaccinata o guarita dal virus, la piattaforma genererebbe una revoca del Green pass eventualmente già rilasciato alla persona e ancora in corso di validità, «inserendo gli identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al gateway europeo». In questo caso la piattaforma invierà al contagiato una notifica della revoca del certificato verde.

Attenzione alla scadenza del Green Pass

Ricordiamo poi che il certificato verde dura 9 mesi (270 giorni) dalla data del rilascio in caso di vaccinazione e 48 ore dal momento del prelievo per chi lo ottiene dopo un tampone per Covid-19. Più nel dettaglio in caso di vaccini con duplice dose, la certificazione verde sarà generata passati 15 giorni dalla somministrazione della prima dose e avrà validità fino alla seconda dose. Dopo la seconda dose verrà generata dopo un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni. In caso di vaccini con unica dose, la certificazione sarà generata dopo 15 giorni dall’iniezione e varrà per 270 giorni. Infine in caso di una sola dose perché si è contratto il Covid, la certificazione è generata entro un paio di giorni e dura sempre 9 mesi.