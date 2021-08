Green Pass, recuperare il codice Authcode: ora puoi farlo anche se non hai ricevuto l’sms o la mail

Coloro che, vaccinati o tamponati, non avevano ricevuto l’Sms o la mail necessarie per recuperare il Green Pass si trovavano in una situazione complessa. Da una parte il numero verde di riferimento, il 1500, sempre occupato. Dall’altra medici di base e farmacisti che non sapevano come aiutarli. Dal governo avevano già fatto sapere che una situazione si sarebbe trovata ed eccola. Il 31 luglio sul sito del ministero della Salute è arrivata la comunicazione di una nuova funzionalità della piattaforma dgc.gov.it per recuperare il codice Authcode in autonomia.

Il codice Authcode è quel codice composto da numeri e lettere che ci arriva proprio via Sms o via mail. Insieme alla tessera sanitaria, è necessario per richiedere il proprio Green Pass. Sia dopo la prima o seconda dose di vaccino, sia dopo il tampone o l’avvenuta guarigione. Qualora l’Sms non fosse mai arrivato, o qualora fosse stato cancellato per sbaglio, ora è possibile accedere a una applicazione sul sito www.dgc.gov.it per ottenere il codice. Servono il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data del vaccino o del tampone. La piattaforma, una volta inserite le informazioni richieste, ci darà l’Authcode. A questo punto potremo procedere con una delle diverse opzioni messe a disposizione per recuperare il Green Pass. Tramite lo stesso sito dgc.gov.it oppure con l’app Immuni. L’alternativa è l’app Io, dove il codice Authcode non è necessario. Basta entrare con Spid (o carta d’identità elettronica) per entrare: il Green Pass dovrebbe essere già stato caricato.