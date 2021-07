Green Pass, la rabbia di baristi e ristoratori: “Non siamo controllori”

Dal 6 agosto 2021 il green pass sarà obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Alcune attività, dunque, saranno riservate solo a chi ha la certificazione verde che prova la somministrazione di almeno la prima dose (validità 9 mesi dalla seconda dose) o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi), o ancora l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità di 48 ore). E’ questa la novità più discussa del momento messa in campo per fronteggiare la variante Delta e provare a frenare la risalita dei contagi, con un nuovo decreto legge Covid. Inoltre, il certificato sarà necessario per partecipare a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; per visitare musei e mostre; per andare nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre; per fare sport di squadra, andare nei centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; per recarsi a sagre, fiere, convegni e congressi. Il certificato verde è obbligatorio anche nei centri termali, nei parchi tematici e di divertimento, nei centri culturali, nei centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione. Sarà obbligatorio anche in sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Infine, servirà anche per i concorsi pubblici. Ma come hanno accolto la notizia i proprietari di bar e ristoranti a Termoli? Ecco cosa ne pensano.