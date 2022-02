Green Pass illimitato e revisione della Dad per le scuole, tu cosa ne pensi?

Il Governo intraprende la strada delle ulteriori aperture per tornare ancora di più alla normalità. E tu cosa ne pensi? Vota il sondaggio

Green Pass illimitato per chi ha la dose booster o è guarito dal Covid dopo essersi sottoposto a due dosi. Nessuna restrizione, anche in caso di zona rossa, per chi ha fatto il booester.

E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto Covid che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Spazio anche alla rivoluzione nella gestione della pandemia a scuola con gli istituti scolastici che in questi giorni sono stati stretti nell’applicazione della normativa sulla didattica a distanza che ha creato non poca confusione.

Per Draghi ci deve essere un ulteriore ritorno alla normalità con una Italia più aperta, tanto che lo stesso Premier ha annunciato che nei prossimi giorni ci sarà un “calendario di superamento delle restrizioni vigenti andando avanti nel percorso di riapertura”.

Per quanto riguarda la scuola, invece, è stato recepito sostanzialmente in toto il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico: a partire dalle scuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad, mentre la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni.

Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5 casi positivi in classe, per la scuola secondaria se si superano i 2 casi. Più scuola in presenza e meno didattica a distanza, quindi seguendo la linea già espressa a inizio gennaio dal governo che aveva voluto un rientro immediato e pieno nelle aule dopo le vacanze natalizie.

E tu, cosa ne pensi? Abbiamo realizzato questa manifestazione di interesse per sondare il sentiment dei molisani rispetto alle nuove normative che il Governo vuole introdurre. Vota in maniera totalmente anonima il sondaggio che trovi qui sotto.