Green pass, ecco cosa cambia col nuovo decreto in arrivo

Dal primo aprile non sarà più obbligatorio il Super Green pass per chi sale su un mezzo di trasporto pubblico, dall’aereo al bus; basterà quello base. Dal primo maggio si ipotizza di permettere l’entrata al lavoro a chi ha più di 50 anni anche solo con il tampone negativo

Dal prossimo mese di aprile parte un nuovo step, con un graduale allentamento delle misure restrittive.

Il sottosegretario alla Salute, Costa: “Nei luoghi all’aperto, come bar e ristoranti, non sarà più necessario”. Il quale ha anche aggiunto che: l’obbligo del green pass per gli over 50 rimane fino al 15 giugno: ha aggiunto Costa “C’è una valutazione che stiamo facendo, e sulla quale io personalmente sono d’accordo, è di trasformare prima del 15 giugno il green pass rafforzato in certificato verde base, questo consentirebbe a molti cittadini di tornare a lavorare ovviamente facendosi il tampone”.



Tre sono i punti che fanno parte della road map per il ritorno alla normalità. E saranno accompagnati da una misura che entrerà in vigore con il nuovo decreto: la fine dell’obbligo di qualunque Green pass per sedersi ai tavoli di bar e ristoranti all’aperto. Un altro passaggio al quale si lavora riguarda gli hotel.



Nel governo c’è chi chiede di togliere l’obbligo del Green Pass per gli ospiti degli alberghi. La misura servirebbe ad incentivare il turismo e a non costringere chi arriva dall’estero con il solo tampone a fare test continui se trascorre alcuni giorni in hotel. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia si è più volte speso nel segnalare la necessità di non restare indietro rispetto alle aperture degli altri paesi.



Di tutt’altra opinione è il consigliere scientifico del ministero della Salute Walter Ricciardi. Secondo il quale con l’allentamento delle misure anti Covid che si sta registrando in diversi Paesi europei, «mentre ci stavamo avviando ad avere di nuovo un’estate buona, corriamo il rischio, di questo passo, di rovinarcela mentre invece si poteva gestire meglio».