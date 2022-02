Green pass, da oggi le nuove regole: campobassani divisi tra favorevoli e contrari (le interviste)

Da oggi gli obblighi per accedere ad uffici pubblici, poste e banche e obbligo vaccinale per gli over 50

Scattano da oggi, martedì 1° febbraio, le nuove regole per l’obbligo della certificazione verde per accedere agli uffici pubblici, poste e banche e per entrare nella maggior parte dei negozi. Dall’elenco sono escluse solo le attività considerate indispensabili e alcuni luoghi, come gli uffici di polizia, nel caso in cui sia necessario presentare una denuncia.

Al via oggi anche l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 con sanzioni annesse per chi non è in regola. Si tratta di una multa una tantum di 100 euro. A partire dal 15 febbraio, verrà invece richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati sopra questa fascia di avere il Super green pass.

