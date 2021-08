Green Pass: come cambia la vita di ristoratori e clienti. E tu, cosa ne pensi? (VOTA IL SONDAGGIO)

Obbligo di mostrare il Green Pass per accedere ad alcuni luoghi ed esercizi commerciali, tu cosa ne pensi? Sono favorevole, in un momento come questo è utile riuscire ad evitare nuovi contagi ma mantenere aperte le attività commerciali

Sono contrario, è una limitazione della libertà personale e anche della privacy Vota

Il conto alla rovescia è finito: il Green Pass è diventato obbligatorio per svolgere la stragrande maggioranza delle attività di “uso comune” per gli italiani come sedersi ai tavolini interni di bar e ristoranti e andare in palestra ma anche al cinema, in palestra e nei teatri. La certificazione verde, quindi, è destinata a diventare la migliore amica anche dei molisani. Ecco perché abbiamo chiesto il parere di alcuni ristoratori sull’ennesima rivoluzione che il Governo ha chiesto loro di portare avanti per cercare di mantenere limitato il numero dei contagi. E i ristoratori dal canto loro si sono dotati di un’App che consente di scansionare il Qr Code e verificare l’autenticità del documento. Per verificarlo in tutto e per tutto, però, dovrebbe essere accompagnato anche dai documenti di riconoscimento.

A controllare la certificazione saranno gli stessi esercenti che potranno procedere al controllo oltre alle forze dell’ordine. L’operazione avverrà tramite l’utilizzo di VerificaC19, l’applicazione nazionale che permette di verificare la validità delle certificazioni, anche senza connessione internet. I verificatori potranno richiedere l’esibizione anche di un documento di identità considerando che sul Green Pass non c’è la foto del possessore ma solo un Qr Code. Di conseguenza i verificatori potranno richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento.

Se si ha il timore di perdere la certificazione o di dimenticarla a casa è possibile avere sempre a portata di mano il Green Pass sul proprio smartphone. Scaricando il Qr code è possibile salvarlo nella galleria telefonica, come una qualsiasi altra immagine. Basterà poi esibirlo, anche senza connessione Internet. Anche l’app IO e l’app Immuni conservano il Qr code in formato digitale.

E se adesso c’è ancora la relativa tranquillità relativa alla presenza dei tavoli all’aperto (ricordiamo che il Green Pass dovrà essere richiesto ed esibito solo per le consumazioni al chiuso), la preoccupazione dei ristoratori riguarda l’inverno alle porte. “Come faremo in inverno quando i tavolini all’aperto non ci saranno più? Rischiamo di perdere clienti”. La speranza è che, per quel momento, la campagna vaccinale sia arrivata alla copertura ottimale.

E tu, cosa ne pensi? Vota il sondaggio sopra questo articolo per esprimere la tua opinione rispetto a cosa pensi dei cambiamenti che il Governo sta adottando per cercare di frenare l’incremento dei contagi da Covid-19.