Green pass base o rafforzato: cosa cambia da oggi in centri commerciali, ristoranti, negozi e palestre

È una sorta di lockdown per i no vax che da oggi potranno soltanto andare a lavorare con un green pass base, cioè rilasciato con un test negativo antigenico (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore). Niente attività sociali, ristoranti, spettacoli. Niente viaggi sui mezzi pubblici. Ai luoghi dove era già obbligatorio presentare il green pass rafforzato (rilasciato a guariti e vaccinati) si aggiunge un nuovo elenco. E quindi da oggi e fino al 31 marzo 2022, fine dello stato di emergenza, servirà il rafforzatoper tutti questi luoghi all’aperto e al chiuso.

– ristoranti e bar

– cinema e teatri

– piscine, palestre, sport di squadra, stadi, palazzetti dello sport;

– spogliatoi

– musei e mostre

– centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

– parchi tematici e di divertimento

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

– alberghi e strutture ricettive

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

– sagre e fiere

– centri congressi

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

– navi, treni e aerei

– autobus, metropolitane e tram.

Un’ordinanza del ministro della Salute prevede che «per i soli motivi di salute e di studio è consentito l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori» con green pass base (e non rafforzato) fino al 10 febbraio». Nella stessa ordinanza è previsto che fino al 10 febbraio a tutti gli studenti, anche sopra i 12 anni, basterà indossare la mascherina FFP2.