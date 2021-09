Green Pass a scuola, dovranno averlo anche i genitori degli alunni (VOTA IL SONDAGGIO)

Green Pass obbligatorio anche per i genitori degli alunni. Tu cosa ne pensi? E' un'ottima idea per contrastare la pandemia da Covid-19

Estendere il Green Pass obbligatorio nel mondo del lavoro. E’ questo il passo che sta per compiere il Governo Draghi nella lotta contro la pandemia da Coronavirus. E così nel Consiglio dei Ministri di ieri, 9 settembre, è arrivato l’allargamento dell’obbligo di certificazione verde per i circa 40mila addetti esterni alle mense scolastiche ed universitarie e per qualche migliaio di lavoratori delle ditte di pulizia e la manutenzione degli istituti scolastici.

C’è però anche l’intenzione di estendere l’obbligo del Green Pass per i genitori degli alunni dopo essere stato previsto già per il personale scolastico e per chi lavora nelle scuole. L’intenzione del Governo, quindi, è anche di chiedere la certificazione obbligatoria verde per i genitori che devono accompagnare i figli dentro gli istituti, compresi i più piccoli che frequentano gli asili o a chi deve entrare per un colloquio con i professori. Stessi obblighi anche per tutti coloro che dovranno accedere anche in università, accademie e conservatori oltre che negli Its, gli istituti tecnici superiori dove sarà chiesto il Green Pass anche agli studenti. L’obbligo del Green Pass a scuola, invece, non varrà per gli studenti e per chi è esentato dal vaccino. A controllare il pass saranno i dirigenti delle istituzioni scolastiche e i datori di lavoro. Previste sanzioni da 400 a mille euro sia per chi non ha il pass sia per i dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

