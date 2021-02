Greco: “Se qualcuno ha fatto il vaccino lo aspetto fuori dall’Aula”. Fanelli: “Dati falsi sulle Rianimazioni”. Iorio: “Ho rinunciato alla mia dose”

Consiglio regionale infuocato quello di oggi, martedì 2 febbraio. Durante la discussione sui vaccini, in seguito alla mozione presentata dalla consigliera Romagnuolo, duro intervento del consigliere regionale Andrea Greco: “Depositerò una denuncia – ha detto Greco – perché mi sento leso nella mia onorabilità. Consigliera – ha aggiunto rivolgendosi alla Romagnuolo – denunci, la magistratura deve fare luce.” Poi l’affondo: “Se qualcuno qui dentro ha ricevuto il vaccino, io non vengo in Aula, io vi aspetto fuori dall’Aula, togliamo l’interlocuzione civile. Se pure fosse stato un mio familiare, lo prenderei a calci sui denti.”

La consigliera Fanelli ha posto l’attenzione sui numeri: “Vogliamo chiarezza sui numeri – ha dichiarato – perché i 36 posti di terapia intensiva in Molise non ci sono, è un falso. I posti non sono attivati perché mancano le convenzioni con i privati”.

Il consigliere Iorio ha dichiarato di aver rinunciato alla sua dose di vaccino: “Sono stato chiamato per la vaccinazione come medico in pensione, ma ho rifiutato.”

