Greco: «Mentre il Molise affonda il Presidente ci ride su»

Lo sfogo a margine dell’ultima seduta del consiglio regionale

«Mentre il Molise affonda, il Presidente Toma ci ride su». Così, in un post affidato a Facebook, il consigliere del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco che aggiunge: «Stavo intervenendo in aula sul bilancio (riferendosi alla seduta consiliare in Regione relativa alla giornata odierna, 19 dicembre), dopo aver subito attacchi personali da parte del Sottosegretario Pallante. Stavo raccontando ai microfoni del Consiglio di come Toma e i suoi stiano aumentando di 1 milione di euro i costi della politica. Stavo portando in aula la sofferenza dei lavoratori del Trasporto pubblico locale, ormai senza stipendio da mesi. Mentre parlavo dei problemi, seri, dei molisani, il consigliere Scarabeo e il Presidente Toma mi schernivano. L’immagine è chiara: si sono posizionati appositamente alle mie spalle e, guardando verso lo schermo, dov’era proiettato il mio intervento, ridevano di gusto. Queste persone – ha affermato Greco sul post Facebook – si riempiono la bocca della parola “rispetto”, mi redarguiscono quando difendo i diritti dei molisani in maniera troppo accorata, ma dimostrano un’assoluta mancanza di rispetto, verso di noi consiglieri e, peggio, verso chi rappresentiamo: voi. Secondo voi è “rispettoso” il loro atteggiamento? Secondo voi – ha concluso Greco – questa gente può farci la morale?».