Greco (M5S): «La mia prima proposta di legge sarà la commissione d’inchiesta sui bilanci sanitari»

Il consigliere pentastellato ha espresso i suoi propositi per la legislatura appena iniziata: «Questi anni serviranno anche per rinnovare e innovare all’interno del Movimento»

«Si ricomincia da quei temi che ci sono sempre stati a cuore, specialmente sull’ambito sanitario, ed è da lì che ripartirò. C’è da ridare dignità a territori umiliati sotto vari profili. Spero che davvero Roberti sia in grado di ascoltare e di collaborare per il bene del Molise». Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco, ha espresso i suoi propositi all’inizio della XIII legislatura sottolineando che «dal centrodestra non mi aspettavo nulla di diverso; è quello per cui i molisani lo hanno legittimato. Ma voglio vedere quale sarà il suo approccio e lo sapremo fin dalle prime battute».

In termini concreti, «la prima legge che depositerò in Aula – ha annunciato – sarà quella relativa alla commissione d’inchiesta sui bilanci in ambito sanitario, quella relativa ad una commissione di indagine-studio sul Piano di Rientro e quello sarà il primo banco di prova». Ma lo sarà anche «per il M5S che riparte da due eletti in Consiglio, Angelo Primiani ed io che, credo, abbiano un peso specifico importante alla luce del lavoro fatto nei cinque anni passati. C’è da innovare e rinnovare anche all’interno del Movimento – ha concluso Greco – e questi anni serviranno anche a questo».