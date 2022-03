Greco: “Il Molisannio? L’ennesima boutade di Toma per distrarre i molisani dai problemi irrisolti”

Il capogruppo pentastellato non è entrato nel collegio dei probiviri del Movimento: “Era una sfida impossibile e lo sapevamo, ma è stato un bel riconoscimento per il Molise e gli attivisti”

“Il Molisannio è l’ennesima boutade di Donato Toma che tira fuori a scadenza elettorale questo Coup de théâtre per distogliere l’attenzione dei cittadini molisani dai problemi di questa terra che sono ancora tutti irrisolti”. Non usa mezzi termini il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, sull’idea rilanciata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha trovato apertura e collaborazione da parte del presidente della Regione.

L’esponente pentastellato ha anche commentato il risultato delle consultazioni in seno al Movimento che hanno riconfermato a furori di popolo l’ex premier, Giuseppe Conte, quale capo politico e consegnato a lui un consenso importante tra i probiviri (6.462 preferenze pari al 6,22% dei voti validi), piazzandosi dietro i big del partito come Toninelli, Dadone e Floridia. “Sono felicissimo di com’è andata, era una sfida impossibile e lo sapevamo. Ma il solo fatto di esserci è stato un bel riconoscimento per il Molise e tutti gli attivisti con il sostegno – ha concluso Greco – che è arrivato da altre regioni”.

