Greco ha incontrato Di Battista: “E’ un pezzo di storia e la sua strada resta nel Movimento”

Nella serata di ieri, sabato 18 luglio, Alessandro Di Battista è stato in Molise, a Termoli, dove ha incontrato attivisti e simpatizzanti. Ha incontrato anche il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco.

“L’ultima volta insieme, prima di questa sera, – ha scritto Greco – è stata a Campobasso con circa 15.000 persone davanti e un sogno da realizzare: liberare il Molise dal partito unico che aveva svenduto ai privati tutto, a partire dalla cosa più preziosa, ovvero il diritto alla salute dei molisani.

Nell’altra piazza semi deserta c’era il candidato di centrodestra che abbracciava il pregiudicato di Arcore mentre diceva: “io abbraccio solo persone per bene”. Insomma una semi pantomima che con l’aiuto di tanti nani politici li ha fatti vincere ma non governare.

Dopo due anni loro sono politicamente con le pezze al culo e io con la voglia immutata di mandare a casa quel sistema.

Alessandro Di Battista oltre ad essere un amico è un pezzo di storia del MoVimento, uno che ha dato il cuore insieme a tanti altri validissimi colleghi. La mia riconoscenza verso di lui sarà sempre grande. Per lui vedo solo una strada ed è quella nel MoVimento accanto a chi come lui ha messo in gioco tutto per un sogno.

Ricordatevelo sempre: “l’oscurità non è l’assenza di luce ma la convinzione che la luce non possa più tornare”.