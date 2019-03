Greco e Fontana: «Il binario 20-bis? Simbolo di una regione che deraglia»

Quando il disagio lo vive direttamente anche chi siede in Consiglio regionale. I pentastellati Andrea Greco e Valerio Fontana hanno raccontato in un post su Facebook quello che i pendolari molisani e non solo vivono quotidianamente a bordo del treno Roma-Campobasso.

«Siamo sul treno Roma-Campobasso. Io e il collega Valerio Fontana siamo stati a Roma questa mattina per incontri di lavoro, e questa è la situazione al ritorno. Il treno è stracolmo di persone e bagagli e molti di noi sono in piedi. I pendolari molisani sono costretti a viaggiare così quasi quotidianamente, e la Regione oltre ai proclami, continua a non fare nulla o troppo poco per migliorare i collegamenti con Roma.

Il binario 20-bis non è solo un binario, è il simbolo di una Regione ‘fanalino di coda’ in cui il trasporto pubblico locale non funziona ed è gestito in maniera assolutamente pedestre. Gli interessi di qualcuno (fortunatamente non tutti) hanno la meglio sugli interessi della collettività sottomessa a questo sistema che sta distruggendo il Molise.