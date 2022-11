Greco apre al Pd e a Facciolla dice: “Un’altra strada è possibile per il Molise”

Sulla legge della Fanelli: “Non temo che passi l’idea che noi abbiamo salvato Toma, quella norma non potrebbe avere effetto”

Un consiglio regionale monotematico sulla sanità incandescente quello che è andato in scena questa mattina, 7 novembre, a Campobasso. Sotto la lente il piano operativo sanitario, ma anche il tasto delle alleanze in vista delle regionali che diventano sempre più stringenti. Il consigliere del MoVimento 5Stelle, Andrea Greco, è stato chiaro: “per le prossime regionali della questione alleanze se ne incarica il coordinatore regionale Antonio Federico ma il presupposto per parlare deve essere l’assenza di messaggi equivoci per i molisani”.