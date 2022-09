Greco al Pd: «Dialogo solo se saremo noi ad indicare il candidato presidente, la leadership ce l’hanno consegnata i molisani»

L’esponente dei 5 Stelle: «Li abbiamo staccati di 7 punti e non c’è bisogno di Primarie, l’indicazione dei cittadini è chiara»

L’eventuale accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali pasa necessariamente dal riconoscimento di leadership ai pentastellati. Che, quindi, dovranno indicare il candidato presidente. E’ questo il Greco pensiero esplicitato ai nostri microfoni all’indomani delle Politiche, dalle quali il Movimento è stato confermato primo partito in Molise.

«E’ il Pd che deve cercare l’accordo con noi – ha dichiarato il capogruppo 5 Stelle in consiglio regionale – visto che li abbiamo staccati di 7 punti qui in Molise. Si può dialogare a patto che il Pd riconosca il ruolo di leadership al Movimento. Tutto il centrosinistra insieme ha totalizzato 3 punti in meno a noi, quindi questa leadership ce l’hanno consegnata i cittadini molisani.»

Ruolo di leadership significa che sarete voi ad indicare il candidato presidente senza passare per le primarie come, ad esempio, era successo in Sicilia?

«In Sicilia si è andati alle Primarie perché non era chiaro chi avesse il ruolo di leadership visto che Pd e 5 Stelle avevano percentuali simili. In Molise questo problema non si pone perché abbiamo staccato di 7 punti il Partito Democratico. La strada segnata è questa e il Pd deve riconoscere questa condizione e riconoscere naturalmente il ruolo che ci spetta, cioè quello di indicare il candidato presidente. Altrimenti il Pd si prenderà la responsabilità di consegnare nuovamente la Regione al centrodestra.» dim