Grazie Senatore Gino, ti ricorderemo sempre nel ruolo indelebile di Sindaco della città di Campobasso

di Vittoria Todisco

Gino Di Bartolomeo se n’è andato in silenzio senza arrecare troppo disturbo, tradito solo da quel suo cuore grande, leale, generoso, divenuto nel frattempo malato e stanco. Una uscita di scena, la sua, che ha lasciato la città ammutolita attraversata solo da un inconfessabile rimorso per una disattenzione – negli ultimi tempi – sottile non voluta, capace però di generare quella malinconica solitudine che man mano si trasforma in malattia. La pandemia, i difficili mesi che noi tutti stiamo vivendo non ci ha migliorati ci ha resi fragili, chiusi in noi stessi, volutamente impenetrabili.

Se la politica molisana è stata anche in grado di creare mostri Gino, così lo chiamavamo tutti, all’interno dell’agone politico si è invece guadagnato il ruolo di personaggio. Un ruolo non da poco in quest’epoca in cui la ricerca di visibilità è spasmodica oltre che smodata. Gino Di Bartolomeo sarebbe rimasto un “geometra di campagna” un professionista di tutto rispetto se non si fosse imbattuto nella politica: un vortice entro il quale ha ingaggiato una lotta tra il suo essere uomo fatto di intrecci di vene sangue linfa e passioni, e la persona a suo modo carica di principi morali in cui il buonsenso faceva a pugni con l’irruenza. Carattere che gli procurato un carisma riconosciuto dalla gente che lo ha stimato e gli ha voluto bene e, soprattutto utile per non farsi troppo fagocitare da quelle strategie politiche che lo volevano allineato ed obbediente. Apparteneva comunque a quella razza che il buon Gabriele Veneziale paragonava ai cavalli dei circhi equestri i quali già alle prime note dell’orchestra che accompagna lo spettacolo, scalpitano per la voglia di entrare in pista. Gino Di Bartolomeo è stato sempre in pista, la sua era una campagna elettorale permanente e lungo tale percorso si è guadagnato la fama di “padrino”, non nel senso descritto da Mario Puzo, ma come comanda l’usanza cristiano-familiare delle nostre contrade con tanti “cumparielli” da battezzare, cresimare e fare da compare d’anello, relazioni che tradotte in voti, rappresentavano un patrimonio di consensi elettorali di tutto rispetto oltre che invidiati. E soddisfazioni Gino dalla politica ne ha avuti e, per dirla con le parole di un altro amministratore che uscendo sconfitto da Palazzo Magno si è congedato dicendo che nel suo futuro c’erano scale di ben altri e più prestigiosi palazzi che lo attendevano; Gino le scale dei Palazzi più significativi dal punto di vista istituzionale, le ha fatte tutte. Ne ha fatte di scale senza mai perdere nulla della sua umanità, sena mai tradire la memoria delle sue origini, l’amore per la gente e la sua città.

Grazie Gino, Senatore della Repubblica che non ha mai smesso di sentirsi il Sindaco di tutti noi.