Grazie ragazzi, per la lunga imbattibilità

GENNARO VENTRESCA

Io li ho visti i ragazzi felici. E anche i veterani. Gli bastava un gol, una vittoria dei Lupi per mandare baci in Paradiso. Purtroppo ho visto le stesse persone raggomitolate nella loro tristezza. Non solo a Catanzaro, a Napoli e in casa con il Sora. Li ho immaginati anche domenica, a smadonnare per un arbitraggio infelice, una partita storta, la fortuna che s’è divertita a farci dispetti. E pensare che proprio in mattinata avevo ritrovato una magistrale foto di Priston scattata alla folla della Nord che esplodeva la sua gioia dopo un gol firmato da un ragazzo con la nostra blusa.

***

Grazie ragazzi per i 24 risultati utili consecutivi infilati nel vostro prestigioso rosario. Tra la sconfitta casalinga col Montegiorgio (20 ottobre 2019) e quella di Castelnuovo avete riempito le nostre domeniche di felicità per 14 mesi, togliendoci l’amara parentesi del virus. Grazie, siete stati magnifici. Meritate non solo l’abbraccio di questo vecchio artigiano della scrittura, ma di un’intera città che vi vorrà sempre bene.

***

Mi piace ricordare che i nostri “eroi” si sono fermati al terzo gradino dell’ideale classifica che ho stilato con l’aiuto di Stefano Castellitto, andando a rispolverare i dati del passato. Il record di imbattibilità spetta a Valentino Angelillo che nel 1973-74, dopo aver perso al debutto, mise insieme 27 risultati positivi. Con Berardo, (97/98), la squadra di Belotti, affidata in corsa a Villa arrivò a quota 28, perdendo la prima a Isola Liri (1-0) e la trentesima a Caserta (2-1).

***

Ci metterei la firma a passare tra 25 partite un’altra domenica indigesta come quella di Castelnuovo. Il che starebbe a significare vittoria quasi certa del girone. Prendo in prestito una famosa frase di Julio Velasco “Chi vince esulta, chi perde spiega”. Ovviamente, per spiegare l’imprevisto stop. Su quel campetto da “calcetto” abbiamo sofferto oltre il lecito. Negli spazi stretti s’è incartato anche Esposito che pure è un mago.

***

Uno sbaffo del giovane portiere Piga ha permesso ai locali di portarsi in vantaggio; un clamoroso errore tattico di reparto ha concesso il bis a D’Egidio col tiro della domenica del due a zero; la prima marcatura stagionale di Sforzini è giunta troppo tardi. E poi…quell’arbitro e quel bell’imbusto del suo “collaboratore” di linea che era lì a far la statuita del presepe, invece di fare un gesto per fargli capire di aver preso un abbaglio, sul sul rigore negato; e l’ingiusta espulsione di capitan Bontà che ci ha lasciato in dieci per 38 minuti.

***