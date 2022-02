“Grazie per quello che avete fatto per mia madre”

Lettera alla Casa dei Nonni di Castellino del Biferno

L’amore per un genitore e per chi se ne prende cura è descritto in questa lettera che la figlia di una delle ospiti (che purtroppo oggi non c’è più) della Casa dei Nonni di Castellino del Biferno. Poche parole di gratitudine di una persona che è riconoscente e che noi vogliamo condividere con voi.

“La Casa dei Nonni” è l’esempio più bello dell’amore nella sofferenza. Mia mamma, come tutti i nonni, è stata amata ed accudita in un modo meraviglioso. Dire grazie è riduttivo, e non bastano le parole per esprimere la gratitudine che io e tutta la mia famiglia ha per tutti gli operatori ed i responsabili della struttura. Ho avuto la fortuna di incontrare tutti loro ed ho avuto la fortuna conoscere dei nonni meravigliosi con cui mamma si sentiva bene perché sono stati la sua nuova e meravigliosa famiglia. Non dimenticherò nessuno di loro e nessuno operatore e ringrazio di nuovo con GIOIA perché mamma rimarrà con voi. È stato splendido ed un onore per me scoprire che a Castellino del Biferno c’e l’amore, quello vero. Un bacione a tutti da parte mia e da parte di mamma”.