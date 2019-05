«Grazie al voto dei cittadini liberi», Sbrocca punta al ballottaggio

REDAZIONE TERMOLI

Pensa al ballottaggio e intanto ringrazia i cittadini Angelo Sbrocca. Il candidato sindaco del centrosinistra ha postato sulla sulla pagina Facebook un ringraziamento a chi lo ha votato. «Grazie alle tantissime persone che ci hanno votato, che hanno scelto il Coraggio di Fare! Grazie a una bellissima squadra di candidati, la nostra! E’ stato bellissimo riscontrare il potenziale e la forza dei tanti termolesi che hanno voluto contrapporsi a quella che noi abbiamo chiamato la ‘corazzata’, ovvero sei liste organizzate da ‘generali’ non termolesi, formate per la maggior parte da persone che rappresentano il passato di Termoli. Che hanno avuto già ruoli politici e amministrativi lasciando dietro di sé, nella migliore delle ipotesi, un nulla desolante, un non fare e molta gente tradita da promesse non mantenute.

Proprio questa corazzata ci ha dato più volte per spacciati, ha basato tutta la campagna comunicativa della prima tornata elettorale sull’attacco contro di noi, su quanto abbiamo fatto, su temi che manipolati ad arte, hanno provato a fare leva sulla paura dei termolesi.

Bene! Noi siamo felici di aver dimostrato che ci sono migliaia di termolesi che NON hanno paura, che non sono caduti nel trabocchetto comunicativo del candidato Roberti e la sua squadra che fa il verso alla Lega e che parla solo in negativo della nostra città.

Termoli è bella, Termoli è la prima città del Molise, Termoli con il nostro governo è cambiata in meglio e questo ce lo riconoscono tutti. E, nel ballottaggio, ci saranno sempre più persone che daranno ragione alla nostra idea di cambiamento ed alla nostra positività.

Andiamo avanti adesso, più forti che mai, con tutti coloro che hanno il coraggio di fare e la voglia di continuare a cambiare Termoli per darle finalmente il ruolo di protagonista che merita».