«Grazie ai miei angeli ho una seconda vita», la toccante storia di Sonia

I ringraziamenti di una donna per quello che è un vero esempio di buona sanità molisana

Una storia di sanità che funziona e che salva davvero la vita quella che arriva da Campobasso. A raccontarlo nella lettera che pubblichiamo integralmente di seguito è Sonia, una madre di 39 anni che un anno fa ha rischiato la vita in ospedale e che proprio grazie al persone medico ed infermieristico che l’ha assistita può ancora sorridere a quella vita che, di fatto, le è stata donata una seconda volta.

Ed è proprio Sonia che ha voluto ringraziare i suoi “angeli custodi”.

«Ad un anno esatto da quel giorno di inizio primavera…. Dove la mia unica paura era di non essere piu madre e moglie…. Quando il mio corpo stava lasciandosi andare al buio… quando la mia mente ha capito che forse mi sarei addormentata e poi niente sarebbe stato come prima…. Quando non avevo mai pensato che potesse esserci una fine e stavo capendo che quella fine poi c’era o ci sarebbe stata….. Ad un anno esatto…in seguito ad un “post” psicologico non così semplice… Io devo ringraziare. Ringrazio il reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, il Primario Dott. Franco Doganiero e tutto il suo staff medico, il reparto di Terapia Intensiva e Blocco Sale Operatorie, le Ostetriche, le Infermiere tutte comprese le Tirocinanti che per prime hanno mostrato professionalità prontezza e soprattutto umanità nei confronti di una madre che stava rischiando la sua vita per una complicanza seria. Non solo professionalità ma tanta tanta premura, tanta verità e paura letta nei loro occhi… tanta voglia e forza da darmi per farcela! In questo periodo cosi particolare, il mio desiderio di ringraziarVi nasce dalla consapevolezza che mi avete donato una nuova vita e che tutte le donne che “passano da voi”, hanno a disposizione un team di professionisti umani dalla loro parte…

Grazie di cuore. Con affetto e stima. Sonia (GE 19/04/2019)».