Grazie a tutte le forze di polizia impegnate sul territorio molisano

Mercoledì scorso le forze di polizia impegnate nella provincia di Campobasso nelle attività di controllo sul rispetto delle misure impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere l’attuale emergenza epidemiologica, hanno reso omaggio presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso ai medici ed al personale paramedico impegnati in prima linea nella lotta al nuovo coronavirus. Un ringraziamento al quale si unisce tutti i giorni l’intera cittadinanza perché medici e infermieri sono in prima linea in questa battaglia. Noi oggi vogliamo ringraziare anche loro, le forze di polizia, che stanno lavorando in questi giorni di emergenza. La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Fondamentale in questo momento il lavoro, non solo di controllo, ma anche di supporto alla popolazione. Il rispetto delle regole è decisivo per sconfiggere il virus e poter tornare alla normalità. Per questo oggi, l’editore, il direttore e l’intera redazione de Il Quotidiano del Molise ringraziano le forze di polizia per il lavoro in favore di tutta la cittadinanza molisana.